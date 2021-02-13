صناع الخير وحياة كريمة والمصرف المتحد يوقعون الكشف على 4450 مواطنا بحلايب وشلاتين

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد بتوقيع الكشف الطي على ٤٤٥٠ مواطن في مجالات أمراض العيون والباطنة والأطفال والجلدية والأنيميا والسكر، من سكان المدن والوديان والتجمعات الحدودية والصحراوية بحلايب وشلاتين في محافظة البحر الأحمر، وبخاصة الأطفال منهم. وشملت القافلة أيضا توزيع 4 آلاف جاكت وألف كرتونة مواد غذائية و 500 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا.جاء ذلك من خلال قافلة مبادرة" حماية" لدعم المناطق الحدودية، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة" حماية" التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركة "Egypt iCSR' المتخصصة في مجال المسئولية المجتمعية التى تستهدف دعم المناطق الحدودية.وأكدت عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة تفخر بخدمة الأهالي في مثلث حلايب وأبو رماد والشلاتين في إطار مبادرة حماية.تحاول المؤسسة في الفترة الحالية تعزيز الخدمات المباشرة الأساسية لسكان المدن النائية جغرافيا. كما أن القافلة الطبية كانت في غاية الأهمية خاصة لخدمة أهالي الخلا والقبائل الغير متمركزة في المدينة. كذلك المواد الغذائية تم تسليمها بشكل مباشر للأسر المستحقة.وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، إن القافلة فى استهدافها دعم المناطق الحدودية بأقصى جنوب شرق مصر قدمت خدمات في المجال الطي بتوقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، مع عمل المقاسات وتشخيص الاحتياج لجراحات مختلفة، تمهيدا لتنفيذ النظارات الطبية والعودة لتسلميها للأهالى واصطحاب من تقرر إجراء جراحات لهم لعمل الجراحات كل ذلك بالمجان تماما.وعلي مستوي الشق الطي استمر عمل القافلة على مدار أربعة أيام متتالية بدأت بالعمل داخل مدينة شلاتين لاستقبال أهالى الشلاتين وابرق ومرسى حميرة على يومين متتاليين، تلاها التواجد فى حلايب للكشف على أهالى حلايب وحدربة تلاها وختاما التواجد فى أبو رماد للكشف على أهالي أبو رماد وصرارة وادلقيت.كما قدمت القافلة فى شقها الخدمى الإنسانى مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى أقاصي وديان الشلاتين، ومنها العالي والجرف وعزبة الأشراف والشنترات والبطرن والرحبة الشرقية والغربية وعزبة قبور المشايخ وقرية الصيادين، كما تم التوزيع علي سكان مدينة حلايب والتجمعات التابعة لها. كما نجحت القافلة بالوصول بهذه المساعدات إلى أقصى قرية مصرية على الحدود السودانية وهي قرية حدربة، وقامت القافلة بتوزيع حقائب الوقاية على الشرائح الكثر احتياجا والأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا فى هذا النطاق الجغرافى.الجدير بالذكر أن قافله مبادرة "حماية" أطلقتها مؤسسات صناع الخير وحياة كريمة والمصرف المتحد بالشراكة مع شركه CSR Egypt، لدعم أهالينا فى أقصى جنوب شرق مصر فى حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر ، وذلك تحت رعاية السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماي، والسيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتم تنفيذ القافلة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، كما سبق لمبادرة "حماية" تنظيم قوافل مساعدات للمناطق الحدودية بوسط وجنوب سيناء لخدمة أهالى وديان سانت كاترين، ومن المخطط أن تصل قوافل مبادرة "حماية" إلى أهالينا فى النوبة جنوب مصر خلال الأيام القليلة الماضية.وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن دعمها لمبادرة "حماية" في مرحلتها الثانية لدعم كل المناطق الحدودية بالتعاون مع صناع الخير والمصرف المتحد واستكمال هذة المبادرة في محافظة أسوان من أجل خدمة قرى النوبة، وسيتم أيضا توزيع المساعدات الغذائية وعمل قوافل طبية وتوزيع حقائب الوقاية وتوزيع البطاطين.