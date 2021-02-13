«الإحصاء»: 2.5 مليار دولار فاتورة استيراد السيارات في 2020

سجلت واردات المصريين من السيارات ارتفاعًا إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت 5.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3 مليار دولار خلال عام، فيما بلغ إجمالى واردات مصر من دول العالم 63.2 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.