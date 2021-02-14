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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-2-2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:37 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت على موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-2-2021 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-2-2021 في البنوك المصرية

1 - وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.19 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.22 جنيه.

2 - وشهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري استقرارًا، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.18 جنيه.

3 - سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.18 جنيه.

4 - شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة استقرارًا، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.06 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.22 جنيه.

5 - بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.17 جنيه.

6 - سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.12 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.18 جنيه.

7 - وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.04 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.18 جنيه.

8 - شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك أبوظبي الإسلامي ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.18 جنيه.

9 - وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك عودة ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع سجل نحو 4.18 جنيه.

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