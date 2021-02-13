البرلمان العربي يدين هجوم مقديشيو الإرهابي

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وجدد رئيس البرلمان العربي - في بيان صدر مساء اليوم- دعوته إلى ضرورة مساندة كافة الجهود التي تقوم بها الصومال لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها.كما دعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الصومالية للتوافق والانفتاح من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن والتي تم الإعلان عن إجرائها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.