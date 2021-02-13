«الإحصاء»: 386 مليون دولار صادرات مصر لكوريا الجنوبية خلال 11 شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لكوريا الجنوبية بلغت 386.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 78 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 308.1 مليون دولار خلال عام.وسجلت واردات مصر من كورويا الجنوبية تراجعًا إلى حدود 1.060 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 481.8 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3 مليارات دولار خلال عام، فيما بلغ إجمالى واردات مصر من دول العالم 63.2 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.