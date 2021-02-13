مي فاروق تطرب جمهور الأوبرا في ثالث ليالي حفلات عيد الحب (صور)

أحيت منذ قليل، المطربة مي فاروق، الفاصل الأول لليلة الثالثة لحفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، على خشبة المسرح الكبير.وقدمت مي فاروق لجمهورها بالحفل العديد من الأغنيات التراثية حيث صعدت على مسرح الحفل بأغنية "على عيني يا حبة عيني" ثم قدمت كل من أغنية: "ليه يا قلبي، يا ملك، الشتا، ودارت الأيام، يا شمس يا منورة غيبي، أنت الحب".وتلتزم دار الأوبرا المصرية بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء المصري بشأن مجابهة الوباء، ومن بينها تحديد نسبة حضور الجمهور بأقل من 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لكل مسرح، بالإضافة إلى بث بعض الاحتفالات "أونلاين" لتحقيق إستراتيجية وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة دكتورة إيناس عبد الدايم التي تهدف إلى وصول الخدمة الثقافية إلى قطاعات عدة من المشاهدين في ظل الجائحة.