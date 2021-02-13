هونج كونج تدافع عن قواعد الهجرة الجديدة المقترحة وسط مخاوف المحامين

دافعت سلطات هونج كونج عن قواعد الهجرة الجديدة المقترحة، اليوم السبت، بعد أن انتقد المحامون اقتراح منح سلطات الهجرة سلطة منع المواطنين من مغادرة المدينة.وقدمت نقابة المحامين في هونج كونج خطابا إلى مجلس هونج كونج التشريعي، أعربت فيها عن قلقها بشأن التشريع الذي تم اقتراحه الشهر الماضي، الذي يقولون إنه سيمنح سلطات الهجرة السلطة لتحديد من يمكنه مغادرة هونج كونج، وتجاهلت الحكومة هذه المخاوف.وقالت الحكومة في بيان: إن "حرية السفر والحق في دخول سكان هونج كونج للمدينة أو مغادرتهم مكفولان بموجب المادة 31 من القانون الأساسي والبند الثاني من المادة 8 من وثيقة الحقوق".ويتطلب التعديل المقترح من شركات الطيران تقديم أسماء الركاب إلى السلطات عند الطلب.كما يسمح لسلطات الهجرة بمنع الركاب الذين يصدر قرار بحظر سفرهم من الصعود على متن الرحلات الجوية.وقالت الحكومة: إن التغييرات أجريت لتتوافق مع اتفاقية الطيران المدني الدولي، حيث طلبت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) منذ عام 2018 من الأعضاء وضع "نظام المعلومات المسبقة عن الركاب".