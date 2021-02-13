مدحت العدل: «من العيب أن يٌدار الزمالك بلجنة لاعلاقة لها بالكرة»

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه يمكنه أن يتخلى عن التعصب في أي شيء، إلا في الرياضة فهو متعصب لنادي الزمالك بشدة، لأنه مرتبط به منذ أن كان عمره 5 سنوات.













وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن جمهور الزمالك بطبيعته ذواق، فهو لا يهتم بالمكسب والخسارة بقدر اهتمامه باللعبة الحلوة.













وأشار إلى أنه غير راض على الإطلاق عما يحدث في نادي الزمالك، ومن العيب أن يدير نادي بحجم الزمالك لجنة قد يكون لا علاقة لها بالكرة.







