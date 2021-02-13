التنظيم والإدارة يوضح أحكام فترة الاختبار للموظفين (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح أهم أحكام فترة الاختبار للموظف العام حديث التعيين، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.تمتد فترة الاختبار 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.تستحق خلال فترة الاختبار الإجازات العارضة والمرضية وإجازة الوضع فقط، وتستنزل من فترة الاختبار.لا تسرى الأحكام المشار إليها على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.