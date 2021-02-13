الوزراء: إرسال أبحاث بدلًا عن الامتحانات «أمر مستبعد تمامًا»

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا رصدنا ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا بين طلاب الجامعات والمدارس خلال الفترة الماضية.وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم السبت، عودة الدراسة في المدارس والجامعات بداية من يوم 28 الشهر الجاري.وأوضح متحدث الحكومة أن آلية رجوع الطلاب للجامعات والمدارس سيوضحها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم غدًا، كما سيوضح آلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول.وأكد استبعاد موضوع إرسال الأبحاث كطريقة لتقييم الطلبة بدلًا من الامتحانات، معقبًا: "أمر مستبعد تمامًا"، متابعًا: "غير مطروحة ومرفوضة على طاولة المشاورات، والامتحانات فقط هي الآلية الوحيدة".