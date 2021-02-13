تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن المديرية أطلقت مشروع خدمة عامة للسادة أصحاب المعاشات تحت شعار "كشافة ومرشدات في خدمة وطنها"، تحت إشراف مدير عام الخدمات وتوجيه التربية الرياضية، حيث يتم تنظيم أماكن صرف المعاشات والإشراف على عملية التعقيم وقياس الحرارة وترتيب دخول كبار السن واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك في الأيام المخصصة لصرف المعاشات بمدارس المحافظة بمشاركة فرق الكشافة والمرشدات بالمدارس.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط بتوفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات والحد من التجمعات، منوهًا بأنه تم تجهيز المدارس بأماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، والتى تم مراعاة توزيعها وفقا لمعايير التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والوقائية تيسيرا على المواطنين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتخصيص عدد من المدارس لمعاونة مراكز الخدمات البريدية لتنظيم عملية صرف المعاشات؛ وفقًا للمنظومة التى حددتها الدولة للتخفيف عن كبار السن وللحد من تجمعات المواطنين فى تلك الظروف الراهنة.