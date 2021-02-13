«أنقرة أظهرت وجهها الحقيقي».. اعتداء الشرطة التركية على نساء الإيجور

اعتدت الشرطة التركية، مساء اليوم السبت، على مجموعة من الإيجور الأتراك، بينهم سيدات، نظمن احتجاجات ضد الصين في مدينة قيصري.واعتقلت الشرطة التركية، مجموعة منهم لمحاولتهم إسماع أصواتهم لإبلاغ العالم بالحقائق المتعلقة بمعسكرات الاعتقال في الصين، وإنقاذ الإيجور الأتراك من الاضطهاد الصيني، وفقًا لما نشرته جريدة «يني تشاغ» التركية.من جانبه، انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، اعتداء الشرطة التركية على نساء الإيجور، قائلًا: «على أساس أنكم كنتم تقولون إنكم صوت المظلوم وإنكم قوميون، ولكن ها هو وجهكم الحقيقي قد ظهر».وأضاف داود أوغلو في تصريحات على حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر: «أي نوع من الضمير هو محاولة كبح الأصوات الصالحة لإخواننا الذين تمردوا على الاضطهاد في تركستان الشرقية؟! قادة تحالف الجمهور، هذه هي قيصري، قلب الأناضول».