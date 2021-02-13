وزرارء الداخلية العرب يؤكدون دعمهم للسعودية في حماية أمنها

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة العمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، آخرها محاولتها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة دون طيار مفخخة.وأشادت الأمانة العامة في بيانها مساء، اليوم السبت، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف العربي للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وجددت الأمانة تضامنها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها.