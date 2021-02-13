إحالة المتهم بهتك عرض فتاة في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهم بهتك عرض فتاة والتعدى عليها بالسلام لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهم.ع.م عاطل، أقر بتعديه على المجنى عليها ن.ح وهتك عرضها بمدينة السلام.وأقر المتهم بأنه كانت تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليها، وتمكن من استدراجها داخل محل سكنه والتعدي عليها وهتك عرضها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من فتاة تتهم عاطلًا بالتعدى عليها وهتك عرضها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.