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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن يتبرع بأجهزة أكسجين لمستشفيات العزل بكفر الشيخ

السبت 13/فبراير/2021 - 10:16 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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في إطار جهود حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، وبتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، تبرعت أمانة "مستقبل وطن" بكفر الشيخ بـ15 جهاز توليد أكسجين للجهاز التنفسي لبعض مستشفيات العزل ومرضى العزل المنزلى.

وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بكفر الشيخ، إنه تم تسليم الأجهزة لمسئولى عدد من مستشفيات العزل بالمحافظة، منها الحميات بكفرالشيخ ومستشفيات بيلا وابشان والجامعة لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا، حيث قام بتسليمها الدكتور محمد فوزى الرفاعى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وخميس عابوه أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وعدد من الشباب كتبرع من الحزب لخدمة أهالى المحافظة.

وأوضح أبوشوشة أن الحزب وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات مواجهة الفيروس، تمثلت في توفير مواد التطهير والتعقيم للمنشآت في المدن والقرى وتوزيع مواد غذائية وغيرها، لافتا إلى أن أمانة الحزب على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجا ودعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس في نطاق المحافظة.

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