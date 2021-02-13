21231 إصابة بكورونا في فرنسا
السبت 13/فبراير/2021 - 10:05 م
وكالاتطباعة
سجلت فرنسا 21231 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، اليوم السبت، بزيادة طفيفة من 20701.
وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 199 وفاة جديدة بكوفيد-19 في المستشفيات مقابل 320 يوم الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 81647.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات ثلاثة ملايين و448617 حالة.
وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 199 وفاة جديدة بكوفيد-19 في المستشفيات مقابل 320 يوم الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 81647.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات ثلاثة ملايين و448617 حالة.