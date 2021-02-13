إصابة خطيرة لطفل عقره كلب بسبب دفاعه عن آخرين في المنوفية (صور)

أصيب الطالب "سيف وائل"، 16 عامًا، بإصابات خطيرة، بعد عقره من قِبل كلب، عقب دفاعه عن طفل وفتيات، حيث قام طالب آخر بترويعهم بالكلب، بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقل الطالب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.وقال والد الطالب المصاب "وائل الكيلاني"، إن الحادث وقع الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عند تواجد نجله في مكان تدريبه بإحدى المدارس، فشاهد طفلا عمره 15 عاما، يروع طفلا بالكلب، أمام فتيات متواجدين في درس خاص.وأضاف أن نجله منع الطفل من ترويع الآخر، فحدثت مشاجرة بينهما، على إثرها قام الكلب بعقره في قدمه، وأحدث به إصابات كبيرة، وتدخل المارة لإبعاد الكلب، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بمركز شرطة قويسنا بالواقعة.وأوضح والد الطالب، أن نجله لا يزال يخضع للمتابعة الطبية، على يد طبيب خاص لمعالجته والاطمئنان على قدمه، مطالبًا بسرعة القبض على الطالب الآخر للتحقيق معه في الواقعة.