رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة

فازت الشاعرة رشا زقيزق بجائزة الشارقة (فرع أدب الطفل) عن قصتها "دكان الكراميللا".وعن فوزها، قالت زقيزق:"الشارقة أرضٌ تجيدُ الاحتفاء بالإبداع وأهله، وجائزة الشارقة التي تحتفل هذا العام بدورتها الرابعة والعشرين جائزة مهمة، يسعى المبدعون للتقديم فيها، ويحلمون بالفوز بها، فهي قيمةٌ كبيرةٌ وعلامةٌ شديدة التميز في تاريخ المبدع.أضافت زقيزق لـ «الدستور»:"كانت مشاركتي بها هذا العام مغامرةٌ، عشت تفاصيلها للمرة الأولى، فأنا شاعرة في الأساس، ولم أقترب من الكتابة للطفل من قبل، بالطبع رجوت الله أن أحصد ثمرة هذه البذرة البكر، والحمد لله تحقق هذا الحلم الجميل، وانتميت لأول مرة لركب هذه الجائزة العريقة، وهى إحدى منجزات الشيخ المبدع فكرًا وإنسانيةً سلطان القاسمي حاكم الشارقة، الذي شاهدت عن قرب تواضعه الشديد، واحتفاءه الحقيقي بالإبداع والمبدعين في مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي سعدت بالمشاركة فيه في يناير ٢٠٢٠.في الأخير قالت:"لكل هذا وغيره ستبقى جائزة الشارقة محطة إنجاز وفرح حقيقي في حياتي الإبداعية، وحافزًا لتحقيق نجاح أكبر في القادم إن شاء الله".