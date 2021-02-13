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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منوفي يترك عمله بالبترول ويتفرغ لـ«النحل»: «بصدر بمليون جنيه في الموسم»

السبت 13/فبراير/2021 - 11:05 م
محمد سعيد هجرس
محمد سعيد هجرس
ولاء القاضى
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قرر شاب منوفي ترك وظيفته بشركة إيطالية في مجال البترول، والاتجاه للعمل مع والده بمجال النحل.

المهندس محمد سعيد هجرس، من مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تخرج في كلية هندسة التعدين، وعمل في مجال دراسته لعدة سنوات في الخارج، وبعدها قرر العودة إلى مصر لبدء مشروعه الخاص والتفوق فيه متحديًا الصعاب.

يقول "هجرس"، إنه بعد تخرجه من كلية هندسة التعدين عام 2011، عمل في شركة بترول خارج مصر لمدة 5 سنوات، وبعدها عاد إلى مصر للعمل في أكبر شركات تنقيب البترول شركة "إيني الإيطالية"، ولكنه ترك العمل في البترول، واتجه للعمل مع والده بمجال النحل، فاستطاع رعاية مئات الخلايا من النحل، وقرر التطوير أكثر وأكثر فنجح في إنشاء مصنع لإنشاء المستلزمات الخاصة بالنحل وتصديرها للخارج.

وأضاف أنه عمل في البترول بجوار رعاية النحل في بداية عمله، فوجد صعوبة في العمل بالمجالين، فترك شركة البترول في 2018 وتفرغ لعمله الذي يحبه، وخصص إنتاجا كاملا أحضره من الصين لإنتاج صناديق وبيت النحل، وأصبح يصدر للخارج، فأصبح يصدر 100 ألف برواز خشب و10 آلاف خلية شهريًا، بمئات الآلاف من الجنيهات.

وأكد أنه بدأ في إنتاج العسل بعد أن كون 2000 خلية نحل، وصدر ما يزيد عن المليون جنيه في الموسم، ومع بدء اهتمامه بإنتاج الخلايا الخشبية تراجع إنتاج العسل واصبح يمتلك 400 خلية، ولكنه توسع في إنشاء مصنع إنتاج مستلزمات العسل وهي عبارة عن صناديق وبيوت النحل.

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