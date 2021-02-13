إلقاء «مياه نار» على شاب في مشاجرة بالغربية

أصيب شاب بجروح خطيرة في وجهه وأنحاء متفرقة من جسده، وذلك بسبب قيام أحد أقاربه بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" عليه في مشاجرة بقرية الغريب بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز زفتى باندلاع مشاجرة بين أحد الشباب وأقاربه بقرية الغريب بدائرة المركز أسفرت عن إصابته بجروح خطيرة نتيجة إلقاء مياه نار على وجه.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة "محمد ر س" والمقيم بقرية الغريب التابعة للمركز، مصاب بحروق خطيرة في الوجه وجميع أنحاء الجسد وجرى نقله إلى مستشفى زفتى العام لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية له.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.