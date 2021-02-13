تعرف على موعد انتهاء إجازة نصف العام 2021

تصدر موعد انتهاء إجازة نصف العام، محرك البحث الشهير"جوجل" بعد أن قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، اليوم السبت، خلال الاجتماع الذي عقدته بمد إجازة نصف العام، حيث يسأل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الانتهاء، إضافة إلى موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.





موعد انتهاء إجازة نصف العام 2021

كثرت التوقعات بعد مد إجازة نصف العام أسبوع أخر، بعد أن كانت من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تنتهي يوم 26 فبراير الجاري وفقا لما أكدته مصادر داخل أروقة وزارة التربية والتعليم.





ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، الذي كان من المقرر أن يكون عقب انتهاء أجازة نصف العام، إن لم يحدث في الأمور جديدًا في الحالة الصحية في مصر، ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة موعد الامتحانات والآليات الخاصة بها، وجداول الامتحانات.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويشار إلى أنها قد علقت الوزارة على الأخبار التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، حول تأجيل الامتحانات، حيث ردت ببيان رسمي أكدت خلاله أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.





وكشفت الوزارة عن تفاصيل انطلاق ماراثون الامتحانات، حيث قالت إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، سيكون عقب انتهاء إجازة منتصف العام التي تم مدها لأسبوع آخر، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، كما أنه لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق يوم 19 يونيه.





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