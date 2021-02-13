رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على موعد انتهاء إجازة نصف العام 2021

السبت 13/فبراير/2021 - 11:09 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
طباعة
تصدر موعد انتهاء إجازة نصف العام، محرك البحث الشهير"جوجل" بعد أن قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، اليوم السبت، خلال الاجتماع الذي عقدته بمد إجازة نصف العام، حيث يسأل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الانتهاء، إضافة إلى موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2021

كثرت التوقعات بعد مد إجازة نصف العام أسبوع أخر، بعد أن كانت من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تنتهي يوم 26 فبراير الجاري وفقا لما أكدته مصادر داخل أروقة وزارة التربية والتعليم.

ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، الذي كان من المقرر أن يكون عقب انتهاء أجازة نصف العام، إن لم يحدث في الأمور جديدًا في الحالة الصحية في مصر، ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة موعد الامتحانات والآليات الخاصة بها، وجداول الامتحانات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويشار إلى أنها قد علقت الوزارة على الأخبار التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، حول تأجيل الامتحانات، حيث ردت ببيان رسمي أكدت خلاله أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

وكشفت الوزارة عن تفاصيل انطلاق ماراثون الامتحانات، حيث قالت إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، سيكون عقب انتهاء إجازة منتصف العام التي تم مدها لأسبوع آخر، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، كما أنه لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق يوم 19 يونيه.

اقرأ ايضا:


موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة ألف جنيه

رسميًا.. براءة ترامب من التهم الموجهة إليه في مجلس الشيوخ

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد