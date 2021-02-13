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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرارا لانتهاك سيادة العراق.. وزير دفاع تركيا يتفقد مواقع عسكرية شمال بغداد

السبت 13/فبراير/2021 - 09:39 م
وزير دفاع تركيا يتفقد
وزير دفاع تركيا يتفقد مواقع عسكرية
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تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار جولر، وقادة الجيش، السبت، الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق.

ورافق «أكار وجولر» في الجولة قائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز.

وكان في استقبال أكار والوفد المرافق لدى وصولهم مطار «شرف الدين إلتشي» في شرناق، الوالي علي حمزة بهلوان، وقائد الجيش الثاني متين غوراك، ومسئولون آخرون.

وبدأ أكار وقادة الجيش الجولة بزيارة الوحدات العسكرية على الحدود، وبعد ذلك اتجهوا إلى مركز إدارة عملية «مخلب النسر 2» التي يجريها الجيش التركي ضد منظمة حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا، شمال العراق.

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية المخلب النمر 2، التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكا لسيادة الدولة العراقية.

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