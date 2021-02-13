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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتحار ربة منزل بـ«سم الفئران» في قليوب

السبت 13/فبراير/2021 - 10:05 م
ربة منزل
ربة منزل
كتب صلاح حسنى
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شهدت مدينة قليوب حادثًا مأساويًا بعدما انتحرت سيدة بسم الفئران لخلافات مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بانتحار ربة منزل بسم الفئران بقليوب.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قليوب أن المجني عليها تدعى "إيمان. ف. أ" ربة منزل 34 سنة، حيث كانت متزوجة من شخص آخر بمدينة المنصورة، وانفصلت عنه، وتزوجت بآخر من مدينة قليوب منذ 3 أشهر، وحصلت على أحكام قضائية ضد طليقها لضم أولادها الصغار لحضانتها، ولكنه رفض ولم تتمكن من تنفيذ الأحكام، الأمر الذي أثر على نفسيتها ودفعها للانتحار.

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