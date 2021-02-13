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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مصر تفوز بالبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي

السبت 13/فبراير/2021 - 09:13 م
البطولة العربية السادسة
البطولة العربية السادسة
هبه عويضه
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توج المنتخب الوطني للرجبي "رجال" بالبطولة العربية السادسة للرجال التي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية.

وحصل المنتخب الوطنى على لقب البطولة إثر تغلبه على منتخب لبنان في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأكاديمية، وحصل منتخب لبنان على المركز الثاني، والإمارات على المركز الثالث.

يأتي ذلك فيما فاز المنتخب الوطني للرجبي سيدات بالمركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب السورى، بينما حصل منتخب الإمارات على المركز الثالث.

وشهد مراسم ختام البطولة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قيس الظالعى رئيس الاتحاد العربي والأسيوي للرجبي، شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبي.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد مباراة نصف النهائي البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي.

وشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والاإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

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