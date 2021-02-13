الباز لـ «الطلاب»: «بص في ورقتك واستعد للامتحانات»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الدولة عازمة على إجراء الامتحانات وعودة الدراسة، مشيرًا إلى أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل الامتحانات أكثر من ذلك.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الامتحانات يجب أن تعقد، لأنه لا بد من وجود أساس واضح لتقييم الطالب، موضحًا أن العالم كله يمر بظرف استثنائي، ولكن تلك الظروف لن تمنع استمرار الحياة، لأن الطلاب يجب أن يتلقوا تعليمًا جيدًا.





وتابع: "محتاجين تقييم واضح يقيس تعليم الطلاب، وغدًا هناك مؤتمر صحفي لوزير التعليم والتعليم العالي لوضع خريطة الامتحانات وعودة الدراسة".





وواصل: "نرجو أن الطالب يخليه في نفسه ويبص في ورقته ويكون مستعد للامتحانات".



