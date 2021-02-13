رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار منزل في نجع حمادي دون إصابات

السبت 13/فبراير/2021 - 09:08 م
انهيار منزل
انهيار منزل
قنا: إسلام البكري
طباعة
انهار منزل مكون من طابقين ومبني من الطوب اللبن، مساء اليوم السبت، بقرية بهجورة التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، دون خسائر بشرية.

وانتقل عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى مقر الواقعة، وتبين أن المنزل ملك أبو المجد سلامة، ومكون من طابقين، ولم يسفر الانهيار عن أي اصابات.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بسيارتين إسعاف لموقع وقوع المنزل المنهار وذلك خوفا من إصابة أي مواطنين أو وقوع ضحية جراء انهيار المنزل بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع الأنقاض، في أسرع وقت ممكن.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: عمليات تطوير المناطق التاريخية تعتبر بمثابة تدخل جراحى

لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

الصور

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«التعليم العالي»: استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 27 فبراير

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

محمد حافظ رجب.. مات وله 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)