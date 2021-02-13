انهيار منزل في نجع حمادي دون إصابات

انهار منزل مكون من طابقين ومبني من الطوب اللبن، مساء اليوم السبت، بقرية بهجورة التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، دون خسائر بشرية.وانتقل عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى مقر الواقعة، وتبين أن المنزل ملك أبو المجد سلامة، ومكون من طابقين، ولم يسفر الانهيار عن أي اصابات.وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بسيارتين إسعاف لموقع وقوع المنزل المنهار وذلك خوفا من إصابة أي مواطنين أو وقوع ضحية جراء انهيار المنزل بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع الأنقاض، في أسرع وقت ممكن.