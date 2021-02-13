نائب: زيارات السيسي رسالة بتسريع معدلات إنجاز المشروعات

قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن الزيارات المتواصلة للرئيس السيسي إلى مختلف أماكن العمل والبناء، وإقامة المشاريع العملاقة والقومية بمصر رسالة بتسريع معدلات الإنجاز وإنشاء المشاريع لخدمة الوطن وأهله.وقال «محسن» خلال تصريحات له اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة ومحاور العمل في شرق القاهرة ومسطرد، تؤكد أنه يتابع بنفسه ومن خلال جولات ميدانية معدلات التنفيذ.وأكد محسن، أن الرئيس السيسي يصر على الاستماع للمصريين ويعرف على أرض الواقع ومنهم مباشرة، تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم.وأوضح أن نجاح الوطن في تنفيذ 15 ألف مشروع قومي وعملاق طوال السنوات القليلة الماضية، إشارة بالرغبة المصرية العارمة لتطوير الحياة في الوطن والتصدي للفقر والبطالة وأزمة السكن وأزمة الطاقة وكلها أصبحت من الماضي.وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر اليوم تبني للمستقبل ولغد جديد، والدليل مشاريع القطار الكهربائي ومشروع مترو الأنفاق في الإسكندرية، والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهم.