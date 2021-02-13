المستشارة نهال جمال الدين تباشر إجراءات الاتهام أمام «تأديبية الأقصر»

حضرت صباح اليوم السبت، المستشارة نهال جمال الدين صالح، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالأقصر.يأتي ذلك إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كل المواطنين دون تمييز.جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.