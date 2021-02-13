بعد تفقد الرئيس السيسي له.. القصة الكاملة لمحور مسطرد الجديد

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية القصة الكاملة للمشروع.



مشروعات ضخمة تنفذها الحكومة في مجال الطرق والكباري، ضمن خطة لتحسين البنية التحتية في مصر، وربط المحافظات ببعضها لتقليل ساعات السفر والتنقل، وخلال الساعات القليلة الماضية، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تطوير محور مسطرد الذي تعمل على تنفيذه وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولكن ما تفاصيل هذا المحور وكيف يستفيد منه المواطنون؟.وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام تقريبًا بضرورة فتح محاور جديدة في منطقة مسطرد والمطرية وعين شمس للتخفيف عن المواطنين وحل مشكلة الكثافة المرورية، وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ التكليفات، ووضعت خطة في العام الماضي، لرفع كفاءة 50 طريقا بمنطقة شرق القاهرة وإنشاء 40 كوبري بتكلفة 22 مليار جنيهب للتغلب على الازدحام المروري في القاهرة الكبرى، حيث وصلت الكثافات المرورية إلى 7 آلاف مركبة في الساعة، في الأوقات العادية ووصلت إلى 12 ألف مركبة في الساعة في أوقات الذروة.وتسببت هذه الكثافات المرورية العالية في خسائر مالية كبيرة نتيجة الازدحام وصلت إلى 175 مليار جنيه سنويا، متمثلة في 84 مليار جنيه نتيجة زيادة زمن الرحلات المرورية، و23 مليار جنيه نتيجة زيادة استهلاك الوقود، و67 مليار جنيه نتيجة زيادة معدلات الحوادث.وكان محور مسطرد جزء من عملية التطوير، ويربط المحور منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، وتم تصميمه على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات 8 حارات مرورية لكل اتجاه، ومن المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطويرا وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.ويأتي العمل على محور مسطرد كجزء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل عليها وفتح محاور جديدة في منطقة مسطرد والمطرية وعين شمس للتخفيف عن المواطنين وحل مشكلة الكثافة المرورية، وبالفعل تم إعداد شبكة من الطرق والكباري مقسمة لأربعة قطاعات في هذه المناطق متضمنة إنشاء محاور وكباري جديدة وتوسيع الحارات المرورية.وواجهت الهيئة الهندسية بعد المشكلات في تنفيذ هذا المشروع نظرا لمرور هذه الكباري والمحاور داخل مناطق سكنية مكتظة إلا أن الهيئة عملت على مراعاة ذلك، وعملت على تعديل بعض تصميمات الطرق تجنبا لإزالة أية مبان سكنية بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم أن هذه الحلول قد تزيد الإنفاق وتكلفة المحاور إلا أنه ستجنب في النهاية إزالة أي مبان سكنية.