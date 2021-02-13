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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين الأقصر يضبط 9000 عبوة زبادي وعصائر منتهية الصلاحية

السبت 13/فبراير/2021 - 08:56 م
تموين الأقصر
تموين الأقصر
هدى الأمير
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شنت وزارة التموين بالأقصر، بالتنسيق مع إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملة على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة، أسفرت عن ضبط 9000 عبوة زبادي وعصائر منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى التابع لشركة شهيرة قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق وتم ضبط المسئول عن مخزن الشركة والتحفظ على جميع المضبوطات الغير صالحة.

جاء ذلك فى إطار خطة عمل وزارة التموين بقيادة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري، وبناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين، وبقيادة المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية وبرفقته إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة.

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