بدء أعمال مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس في تشاد

بدأت اليوم السبت، بالعاصمة التشادية أنجامينا، أعمال مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم موريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد.وناقش الاجتماع برئاسة موريتانيا، ممثّلة بوزيري الاقتصاد والدفاع، عدة ملفات أبرزها الأمن والتنمية بالمنطقة.وتندرج هذه الدورة الوزارية في إطار التحضيرات الجارية لقمة رؤساء دول الساحل الخمس التي ستعقد يومي 15 و16 فبراير الجاري في أنجامينا.