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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ 337 ألفا

السبت 13/فبراير/2021 - 09:34 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 336992 بعد تسجيل 2906 إصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3961 بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا،أنه تم تسجيل 2906 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 2887 من بين المقيمين و19 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 336992 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 3961 منذ 21 فبراير الماضي.

وبدأ الإثنين الماضي الرفع التدريجي للإقفال العام للبلاد بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الإقفال التام، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

كما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا قياسيًا.

ووصلت الدفعة الأولى من اللقاحات ضد فيروس "كورونا" عصر اليوم إلى لبنان، على أن تنطلق حملة التلقيح نهار غد الأحد من السراي الحكومي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31 مارس 2021.

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