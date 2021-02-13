بوكس الإجراءات الاحترازية يتصدر مشهد عيد الحب ببورسعيد (فيديو)

تعتبر الزهور والدباديب والإكسسوارات من أشهر هدايا عيد الحب الذى يحرص فيه الجميع على تبادل التهانى والهدايا، حيث يحتفل به العالم كتعبير عن توطيد العلاقات، ويحتفل به أيضا الكثير من الشباب والفتيات بكل الأعمار، ولكن يبدو أن عيد الحب في زمن كورونا سوف يكون مختلف بشكل كبير، حيث أصبحت الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ضمن هدايا هذا العام.يقول محمد منتصر صاحب أحد محال الهدايا ببورسعيد إن هذا العام مختلف تمامًا في ظل كورونا، حيث طغت الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا على هدايا هذا العام وأصبح الكحول والكمامات سيد الموقف.وكشف "منتصر" عن صندوق الإجراءات الوقائية والذي يحوي دبدوب يرتدي كمامة وعلبة كمامات يتراوح سعرها ما بين 50 و100 جنيه، وأيضا زجاجة كحول وجونتيات.وقال صاحب محل الهدايا إن الإقبال هذا العام على هدايا عيد الحب محدود عن الأعوام الماضية التي كان فيها الإقبال أكثر، مشيرا إلى أن أسعار الهدايا في الموسم الجاري متراجعة، لانخفاض الطلب، واصفًا إياها بأنها «في متناول الجميع» من الراغبين في الاحتفالات بالعيد.