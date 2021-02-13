رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بوكس الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا يتصدر المشهد في عيد الحب ببورسعيد

بوكس الإجراءات الاحترازية يتصدر مشهد عيد الحب ببورسعيد (فيديو)

السبت 13/فبراير/2021 - 08:55 م
بوكس الإجراءات الاحترازية
بوكس الإجراءات الاحترازية
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تعتبر الزهور والدباديب والإكسسوارات من أشهر هدايا عيد الحب الذى يحرص فيه الجميع على تبادل التهانى والهدايا، حيث يحتفل به العالم كتعبير عن توطيد العلاقات، ويحتفل به أيضا الكثير من الشباب والفتيات بكل الأعمار، ولكن يبدو أن عيد الحب في زمن كورونا سوف يكون مختلف بشكل كبير، حيث أصبحت الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ضمن هدايا هذا العام.

يقول محمد منتصر صاحب أحد محال الهدايا ببورسعيد إن هذا العام مختلف تمامًا في ظل كورونا، حيث طغت الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا على هدايا هذا العام وأصبح الكحول والكمامات سيد الموقف.

وكشف "منتصر" عن صندوق الإجراءات الوقائية والذي يحوي دبدوب يرتدي كمامة وعلبة كمامات يتراوح سعرها ما بين 50 و100 جنيه، وأيضا زجاجة كحول وجونتيات.

وقال صاحب محل الهدايا إن الإقبال هذا العام على هدايا عيد الحب محدود عن الأعوام الماضية التي كان فيها الإقبال أكثر، مشيرا إلى أن أسعار الهدايا في الموسم الجاري متراجعة، لانخفاض الطلب، واصفًا إياها بأنها «في متناول الجميع» من الراغبين في الاحتفالات بالعيد.

موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد