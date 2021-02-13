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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء الصحة بـ«التعاون الخليجي» يؤكدون أهمية تبادل المعلومات حول سلالات كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:48 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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أكد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل دولة ومدى فعالية فحوصات بي سي أر (PCR) لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة معلومات اللقاحات التي يتم تسجيلها ومدى فعالية اللقاحات المستخدمة مع مختلف الأعمار والتحورات والأعراض الجانبية التي يتم رصدها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال ترؤس فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة البحرينية ورئيس الدورة الحالية الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، والمدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمرض فيروس كورونا والحد من انتشاره، واستمرار التنسيق والتعاون لتوحيد الجهود في دول المجلس لمجابهة الجائحة.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزراء بالعمل الخليجي المشترك، وجهود اللجان بكافة مستوياتها العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، وسعي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لكل دولة وتوضيح الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للتعامل مع تزايد الحالات وتجنب الدخول بموجة ثانية، كما تم استعراض تحديثات عن التحورات الجديدة للفيروس وفعالية اللقاحات للوقاية منها ومن ثم اعتمد الوزراء عدد من القرارات، أهمها تكليف المختصين في الفيروسات بالدول الأعضاء للقيام بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد 19 الموجود بدول المجلس والاستفادة من مختبرات الدول الأعضاء قدر الإمكان ويتم رفع مخرجات الفريق للجنة وكلاء الوزارة.

كما تمت الموافقة على اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعلاج كوفيد 19 (النسخة الثانية)، والتأكيد على استمرارية علاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمجان في حال تشخيص مرض كوفيد-19 في أي من دول المجلس.

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