«التعليم العالي» تقرر استئناف الدراسة في الجامعات 27 فبراير

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعها مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء، إنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تقرر مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد السبت المقبل بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي 20202021.أضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تقرر استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد، على أن تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.اختتمت الوزارة بيانها بأن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في جلساته المقبلة البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.