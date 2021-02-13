13 ألفا إجمالى إصابات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
السبت 13/فبراير/2021 - 09:45 م
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بتسجيل 3 وفيات، و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 373 وفاة، والإصابات إلى 12929 إصابة.
وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل 3 وفيات بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات الوفاة هناك إلى 121، فيما سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 9915.
وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل 3 وفيات بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات الوفاة هناك إلى 121، فيما سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 9915.