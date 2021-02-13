13 ألفا إجمالى إصابات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بتسجيل 3 وفيات، و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 373 وفاة، والإصابات إلى 12929 إصابة.وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل 3 وفيات بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات الوفاة هناك إلى 121، فيما سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 9915.