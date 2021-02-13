المستشار حنفي جبالي يتفقد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

زار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب-اليوم - مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه وكيلا المجلس المستشار حمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.وخلال الزيارة اطلع المستشار رئيس المجلس على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو ١٠٩ آلاف متر مربع م2، ويتكون من القاعة الرئيسية والتي تسع ١٠٠٠ عضو، يعلوها قبة كبيرة بقطر ٥٥ م وارتفاع ٦٥ م.ويضم المبنى الرئيسي أيضا قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة الى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.