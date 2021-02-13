«مستثمرو شق التعبان»: التسويق الإلكتروني فشل في مجال الرخام

أكدت جمعية مستثمري شق التعبان أن التسويق الإلكتروني له أهمية كبيرة جدا في ظل الأحداث التي يشهدها العالم بشأن وباء كورونا، لافتة إلى أنه نجح في بعض المجالات وكان عرضًا عن مشقة البيع في المحلات والمتاجر، لكن لم ينجح في مجال الرخام.وعن فشل التسويق الإلكتروني في مجال الرخام، تواصلت «الدستور» مع بعض أصحاب المصانع بمنطقة شق التعبان.وقال عبدالحميد التهامي صاحب إحدى مصانع الرخام، إن وضع التسويق الإلكتروني مختلف تمامًا في الرخام رغم أنها نفس بدايات وأساسيات المجالات الأخرى، لكن دخول بعض السماسرة والدخلاء بالمجال أفسده، لأنهم لا يملكون تفاصيل كافية عنه، فهم يعتمدون فقط على تفاصيل صغيرة تدفعهم إلى الأمام لتحقيق مكاسب مادية منتظرة، مما يخلق حالة عدم رضا من العملاء من عدم التزام بالجودة أو بالمواعيد.وأضاف عمر عادل، أحد مصنعي الرخام بمنطقة شق التعبان، أن الفترة الأخيرة العملاء يبحثون في الإنترنت عن الأسعار فقط وأكثر من 95 % يدخلون لهذا الغرض، مما أوجد حالة عدم رضا لدى البعض للتعامل مع هذه الفئة من العملاء، التي تتحدث مع العميل في مكالمات قد تصل لأيام وشهر في مفاوضات جادة وفجاءة ينصرف دون إذن أو بإذن لكن النتيجة صفر.وتابع «عادل» أن مصانع الرخام بالمنطقة شهدت حالة ركود خلال الموجة الأولى من وباء كورونا، مؤكدًا أنها ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية.