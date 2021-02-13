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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو شق التعبان»: التسويق الإلكتروني فشل في مجال الرخام

السبت 13/فبراير/2021 - 09:24 م
التسويق الإلكتروني
التسويق الإلكتروني
أسماء إبراهيم
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أكدت جمعية مستثمري شق التعبان أن التسويق الإلكتروني له أهمية كبيرة جدا في ظل الأحداث التي يشهدها العالم بشأن وباء كورونا، لافتة إلى أنه نجح في بعض المجالات وكان عرضًا عن مشقة البيع في المحلات والمتاجر، لكن لم ينجح في مجال الرخام.

وعن فشل التسويق الإلكتروني في مجال الرخام، تواصلت «الدستور» مع بعض أصحاب المصانع بمنطقة شق التعبان.

وقال عبدالحميد التهامي صاحب إحدى مصانع الرخام، إن وضع التسويق الإلكتروني مختلف تمامًا في الرخام رغم أنها نفس بدايات وأساسيات المجالات الأخرى، لكن دخول بعض السماسرة والدخلاء بالمجال أفسده، لأنهم لا يملكون تفاصيل كافية عنه، فهم يعتمدون فقط على تفاصيل صغيرة تدفعهم إلى الأمام لتحقيق مكاسب مادية منتظرة، مما يخلق حالة عدم رضا من العملاء من عدم التزام بالجودة أو بالمواعيد.

وأضاف عمر عادل، أحد مصنعي الرخام بمنطقة شق التعبان، أن الفترة الأخيرة العملاء يبحثون في الإنترنت عن الأسعار فقط وأكثر من 95 % يدخلون لهذا الغرض، مما أوجد حالة عدم رضا لدى البعض للتعامل مع هذه الفئة من العملاء، التي تتحدث مع العميل في مكالمات قد تصل لأيام وشهر في مفاوضات جادة وفجاءة ينصرف دون إذن أو بإذن لكن النتيجة صفر.

وتابع «عادل» أن مصانع الرخام بالمنطقة شهدت حالة ركود خلال الموجة الأولى من وباء كورونا، مؤكدًا أنها ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية.

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