«الشيوخ الأمريكي» يتجاوز استدعاء الشهود لمواصلة مساءلة ترامب
السبت 13/فبراير/2021 - 09:12 م
محمد عمرطباعة
توصل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، إلى اتفاق لتجاوز استدعاء الشهود لمواصلة مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأفادت مصادر أمريكية مساء اليوم بأن مجلس الشيوخ يسرع من المرافعات النهائية في مساءلة ترامب سعيا إلى التصويت النهائي وسط توقعات بانتهاء مساءلة الرئيس السابق الليلة بعد توافق في مجلس الشيوخ على عدم استدعاء الشهود.
واستقر أعضاء مجلس الشيوخ على قبول إفادة شاهدة واحدة بالحزب الجمهوري في محاكمة ترامب بدلًا من استدعاء الشهود وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية".
وأكد زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه يعتزم التصويت لتبرئة الرئيس السابق ترامب في محاكمته الجارية من قبل المجلس.
وأفادت مصادر أمريكية مساء اليوم بأن مجلس الشيوخ يسرع من المرافعات النهائية في مساءلة ترامب سعيا إلى التصويت النهائي وسط توقعات بانتهاء مساءلة الرئيس السابق الليلة بعد توافق في مجلس الشيوخ على عدم استدعاء الشهود.
واستقر أعضاء مجلس الشيوخ على قبول إفادة شاهدة واحدة بالحزب الجمهوري في محاكمة ترامب بدلًا من استدعاء الشهود وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية".
وأكد زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه يعتزم التصويت لتبرئة الرئيس السابق ترامب في محاكمته الجارية من قبل المجلس.