«الشيوخ الأمريكي» يتجاوز استدعاء الشهود لمواصلة مساءلة ترامب

‏توصل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، إلى اتفاق لتجاوز استدعاء الشهود لمواصلة مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب.وأفادت مصادر أمريكية مساء اليوم بأن ‏مجلس الشيوخ يسرع من المرافعات النهائية في مساءلة ترامب سعيا إلى التصويت النهائي وسط ‏توقعات بانتهاء مساءلة الرئيس السابق الليلة بعد توافق في مجلس الشيوخ على عدم استدعاء الشهود.واستقر ‏أعضاء مجلس الشيوخ على قبول إفادة شاهدة واحدة بالحزب الجمهوري في محاكمة ‎ترامب بدلًا من استدعاء الشهود وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية".وأكد زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه يعتزم التصويت لتبرئة الرئيس السابق ترامب في محاكمته الجارية من قبل المجلس.