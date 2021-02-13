نائب رئيس اليمن يشيد ببطولات وانتصارات الجيش على الحوثيين

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بالملاحم التي يسطرها المقاتلون من أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وانتصاراتهم الكبيرة في وجه اعتداءات الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، معبرًا عن تقديره للدعم الصادق للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال الاتصال الذي أجراه الفريق الركن علي محسن صالح مع محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في ميادين العزة والشرف.وأكد نائب الرئيس، تقدير القيادة السياسية لهذه البطولات الخالدة في مواجهة ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية إزاء تصعيدها الأخير واعتداءاتها على أبطال الجيش وإطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير في المدن اليمنية وباتجاه الأشقاء في المملكة.واستعرض محافظ الجوف الأوضاع الميدانية والهزائم التي تتلقاها الميليشيات على أيدي الأبطال من أبناء الجيش والمقاومة وقوات التحالف، منوهًا إلى المعنوية القتالية العالية والاستبسال والصمود للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمختلف الجبهات.