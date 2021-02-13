محافظ بورسعيد يلتقي بأعضاء مجلس أمناء مسابقة بورسعيد في حفظ القرآن

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأعضاء مجلس أمناء مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى.وأعلن المحافظ خلال اللقاء أن المسابقة ستنطلق للعام الرابع على التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها المسابقة الوحيدة في العالم التي يتم تنظيمها هذا العام.ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة التي ستنطلق بعد غد الاثنين ١٥ فبراير تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي يشارك فيها ٦٠ متسابقا منهم ٢٥ من خارج مصر يمثلون ٢٠ دولة.وأكد المحافظ الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الأعوام السابقة، والتي أصبحت اسما متداولا في العالم لما تتميز به من جهد واهتمام إعلامي.ووجه المحافظ بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم أماكن فعاليات الدورة قبل بدء المسابقة وأثناء المنافسات.يذكر أن المسابقة هذا العام تحمل اسم فضيلة الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري وتحت شعار الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي.