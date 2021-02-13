«التعليم العالي»: استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 27 فبراير

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا، بناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وأعلنت وزارة التعليم العالي مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذي تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري، مع استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول وعودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد.وأشارت الوزراة إلى أنه ستجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.كما أكدت أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في جلساته المقبلة البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.