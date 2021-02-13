إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة ألف جنيه

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية إخلاء سبيل النائب السابق هيثم الحريري بكفالة 1000 جنيه بعد اتهامه بالتحريض على رشوة انتخابية أثناء الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي خاضها بدائرة محرم بك وخسر جولة الإعادة فيها.وأنكر "الحريري" في تحقيقات النيابة تقديم أي رشوة انتخابية أو دفع أموال للناخبين بغرض انتخابه أو محاولة التأثير على الناخبين خلال جولتي الانتخابات.وأكد في التحقيقات أن ما تم هو إلقاء القبض على 3 شباب من المحلة أمام المقر أثناء العملية الانتخابية والاعتداء عليهم وتحرير محضر برشوة انتخابية، وأخلت النيابة سبيلهم في نفس اليوم ولكن استمر احتجازهم أسبوعًا دون وجه حق.وأضاف الحريري أن النيابة قامت باستدعائه للاستماع إلى أقواله اليوم السبت بعد كل هذه الفترة لطلب تحريات المباحث، وقررت النيابة إخلاء سبيله.