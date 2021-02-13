الإمارات تشارك في اجتماعي لجنتي المرأة العربية ووضع المرأة بالأمم المتحدة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع لجنة المرأة العربية الافتراضي للدورة الـ40 برئاسة جيبوتي والاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على هامش أعمال لجنة المرأة العربية يومي 10 و11 فبراير الجاري عبر المنصة الرقمية.وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام - خلال كلمتها التي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت- إسهامات دولة الإمارات في سياسات تمكين المرأة على كافة الأصعدة وفي مجال مكافحة جائحة "كوفيد 19"، كما أكدت دور حكومة الإمارات بكل طاقاتها المخلصة، في التصدي لجائحة كوفيد-19 داخل الدولة وخارجها.وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الثانية عالميًا في سباق التطعيم بعدما أطلقت الحكومة حملة لتلقيح جميع أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين ضد الفيروس مجانًا مع تقديم كافة التسهيلات فيما يخص أخذ جرعات التطعيم، ولم تقتصر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة عند حدود الإمارات لمكافحة كوفيد – 19، بل تعدتها لتشمل العديد من الدول الأخرى لتسريع عملية احتواء جائحة كوفيد – 19 وتوزيع اللقاحات وخاصة لصالح الدول الشقيقة والنامية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية لتعزيز الجهود العالمية لمجابهة كوفيد -19، وإطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، عيادات صحة المرأة الافتراضية العالمية للتطبيب عن بُعد، كأول مبادرة دولية للتطبيب الافتراضي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية للنساء في مختلف دول العالم، بإشراف أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج القيادات التطوعية الشابة.وعلى صعيد مجال التوازن بين الجنسين، قالت إن الإمارات تمكنت من تحقيق نجاحات عالمية متواصلة بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، والتي عكست أولوية هذا الملف ولعل من أبرز نتائجها إحراز الدولة الترتيب الأول إقليميًا و18 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، بفضل الجهود الدؤوبة والوطنية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبتعاون المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، التي عملت جميعها لتعيش المرأة الإماراتية نهضة تنموية على جميع الأصعدة، بخطوات موزونة وواثقة لتحقيق الرقي والتقدم.وأضافت، أن الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة في الإمارات هي نموذج للشراكة الحقيقية بين قطاعات المجتمع كافة، خاصة بعدما ارتفعت أعداد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية إلى 9 وزیرات، حيث يدرن ملفات مهمة ومستحدثة مثل العلوم المتقدمة، وشؤون الشباب، وتنمية المجتمع، والثقافة، وشؤون التعليم العام وشؤون التعاون الدولي، والأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، أما سوق العمل فقد فرضت المرأة الإماراتية نفسها بقوة بنسبة 66%، كما أن عدد النساء اللائي يعملن في دواوين الحكومة الاتحادية ويحملن مؤهلات دراسية عليا قد بلغ 19153 موظفة".