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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سارة» أول عارضة أزياء من ذوي الهمم تحقق حلمها على كرسي متحرك (فيديو)

السبت 13/فبراير/2021 - 08:32 م
عارضة أزياء من ذوي
عارضة أزياء من ذوي الهمم
بورسعيد:شيماء رشاد
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"الإعاقة إعاقة العقل".. هذا هو شعار سارة محمد أول عارضة أزياء من ذوي الهمم، ابنة محافظة بورسعيد، والتي حلمت أن تكون في يوم من الأيام عارضة أزياء، ولم تمنعها إعاقتها من تحقيق هذا الحلم رغم صعوبته.

تقول سارة: "قضيت عمري بين غرف العمليات حيث تم بتر ساقي اليمنى وورم فى القدم اليسرى لأننى مولودة بضمور في النخاع الشوكي وعدم وجود فقرتين بالعمود الفقري المسؤولين عن الحركة والتبول اللا إرادي، وأنا أكبر إخوتي، وضاعت فرص التعليم فحصلت على شهادة محو الأمية، ومنها وصلت هذا العام إلى الصف الثالث الإعدادي وسوف أستكمل مشواري في التعليم للحصول على مؤهل دراسي فهو سند لي أيضًا".

وتتابع: تعرضت للظلم حين استغل أحد المصانع عدم إجادتي للكتابة والقراءة وجعلني أوقع على استقالتي دون علمي، فلم أيأس، وخشيت من التنّمر في بادىء الأمر، وبالفعل تعرضت للتنمر بعد أن كتبت على الفيسبوك أنني أُريد فستانا أذهب به لحفل زفاف وبالفعل وجدت تنمرًا من سيدة تمتلك أتيليه فحزنت جدًا، وبعدها فوجئت بصاحبة أتيليه آخر تُدعى شيماء العربي، توفر لي فستانا ذهبت به لحفل الزفاف وأُعجب الجميع بي وبالفستان".

وتضيف سارة: أنا لا أيأس، فأنا لست معاقة، فالإعاقة إعاقة القلب وإعاقة العقل وليست إعاقة الحركة، أنا مبسوطة بإعاقتي وهي فخر بي وأستطيع أن أقوم بأي شيء فلا يوجد أي شيء مستحيل، فالأمر ليس مجرد فستان ولكن رسالة لذوي الاحتياجات بأنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وأنا أناشد والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتبني حلمي، فأنا أثق فيه وفي رعايته لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما شيماء العربي صاحبة الأتيليه فتقول: "لم أُفكّر سوى في إسعاد سارة، فهي فتاة جميلة حلمها بسيط يستحق الدعم، وعندما نادتنى بكلمة (ماما) صممت أن أحقق لها ما تتمنى".

أما ابتسام كامل والدة سارة فتقول لم أتمالك دموعي وأنا أراها تحقق حلمها، فنحن وأسرتنا مكونة من 5 أفراد، زوجي يعمل سائق وعانينا كثيرًا في مرض سارة، حيث قضت عمرها من عملية جراحية لأخرى، ولأول مرة أرى الفرحة تغمر وجه ابنتي عندما ارتدت الفستان الابيض لتصبح موديل وأتمنى من الله أن يأتي اليوم الذى أراها ترتدي هذا الفستان وتحقق جميع أحلامها.

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