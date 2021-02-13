رئيس مرسى مطروح: تمهيد 32 كم طرق ترابية بعلم الروم

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح تمهيد 32 كم بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الإمام مالك مرورا بعمارات الأرامل حتى الكيلو 7، وجار استكمال العمل بالشوارع الترابية.وأشار جاب الله إلى أن أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق، تيسيرا على أهالينا في الشوارع والطرق الترابية.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان، وبداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.وأوضح أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها؛ لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.