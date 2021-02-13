جدل بين أولياء الأمور حول مد إجازة نصف العام الدراسي

علّق عدد من أولياء أمور طلاب المدارس على قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد إجازة نصف العام أسبوعًا آخر، ليتم بعدها عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.أشادت غادة النوبي، أدمن جروب أبطال الثانوية العامة، بقرار مد إجازة نصف العام أسبوعًا آخر، خاصة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفترة الماضية، مؤكدة أن القرار منح الطلاب فرصة جيدة جدًا وهى مراجعة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل عقد الامتحانات.أشارت إلى أنهم كأولياء أمور ليسوا ضد نزول الطلبة لإجراء الامتحانات باللجان: "نطالب من الدولة أن تتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب حتى تمر فترة الامتحانات بسلام".وطالبت النوبي وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في المواد غير المضافة للمجموع، وحذفها من جدول الامتحانات لنقلل من تواجد الطلبة في المدارس، وجعلها بنظام البوكليت كما حدث مع طلاب الثانوية العامة العام الماضي.وقالت هند شاهين، ولي أمر، أدمن جروب منارة مصر التعليمية، إنهم كأولياء أمور كانوا يتمنون حل جذرى لمسألة للامتحانات: "للأسف الشديد تأجيل الإجازة كمان أسبوع سيؤدي إلى ضغط كبير على الطالب وولى الأمر"، مضيفة: "هذا القرار هيأثر تأثير سلبى على الطالب وولى الأمر، إحنا تعبنا عاوزين نمتحن ونخلص.. الترم طوّل".واقترحت شيماء على ماهر، أدمن جروب نبني بلدنا بتعليم ولادنا، بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين للمرحلة الابتدائية، مضيفة أن هذا الحل هو الأمثل حاليًا، لكن مع تطبيق الإجراءات لضمان امتحانات بدون غش.وقالت فاتن أحمد، أحد أولياء الأمور، أدمن جروب تعليم بلا حدود، إنه لا بدّ من وضع خطط محددة، لأنه من الواضح أن الترم الثاني في انهيار، متساءلة: "كيف ندخل العام الجديد بدون الترم التاني؟، هل امتحانات الثانوية ستكون في نفس الميعاد المحدد أم ستؤجل؟: "نرحو إيضاح جميع هذه النقاط في مؤتمر الأحد".