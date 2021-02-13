رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدل بين أولياء الأمور حول مد إجازة نصف العام الدراسي

السبت 13/فبراير/2021 - 09:17 م
مدبولي
مدبولي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
علّق عدد من أولياء أمور طلاب المدارس على قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد إجازة نصف العام أسبوعًا آخر، ليتم بعدها عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أشادت غادة النوبي، أدمن جروب أبطال الثانوية العامة، بقرار مد إجازة نصف العام أسبوعًا آخر، خاصة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفترة الماضية، مؤكدة أن القرار منح الطلاب فرصة جيدة جدًا وهى مراجعة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل عقد الامتحانات.

أشارت إلى أنهم كأولياء أمور ليسوا ضد نزول الطلبة لإجراء الامتحانات باللجان: "نطالب من الدولة أن تتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب حتى تمر فترة الامتحانات بسلام".

وطالبت النوبي وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في المواد غير المضافة للمجموع، وحذفها من جدول الامتحانات لنقلل من تواجد الطلبة في المدارس، وجعلها بنظام البوكليت كما حدث مع طلاب الثانوية العامة العام الماضي.

وقالت هند شاهين، ولي أمر، أدمن جروب منارة مصر التعليمية، إنهم كأولياء أمور كانوا يتمنون حل جذرى لمسألة للامتحانات: "للأسف الشديد تأجيل الإجازة كمان أسبوع سيؤدي إلى ضغط كبير على الطالب وولى الأمر"، مضيفة: "هذا القرار هيأثر تأثير سلبى على الطالب وولى الأمر، إحنا تعبنا عاوزين نمتحن ونخلص.. الترم طوّل".

واقترحت شيماء على ماهر، أدمن جروب نبني بلدنا بتعليم ولادنا، بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين للمرحلة الابتدائية، مضيفة أن هذا الحل هو الأمثل حاليًا، لكن مع تطبيق الإجراءات لضمان امتحانات بدون غش.

وقالت فاتن أحمد، أحد أولياء الأمور، أدمن جروب تعليم بلا حدود، إنه لا بدّ من وضع خطط محددة، لأنه من الواضح أن الترم الثاني في انهيار، متساءلة: "كيف ندخل العام الجديد بدون الترم التاني؟، هل امتحانات الثانوية ستكون في نفس الميعاد المحدد أم ستؤجل؟: "نرحو إيضاح جميع هذه النقاط في مؤتمر الأحد".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

الصحة: تطعيم الأطقم الطبية بجميع المستشفيات اعتبارًا من السبت المقبل

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«التعليم العالي»: استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 27 فبراير

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

محمد حافظ رجب.. مات وله 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)