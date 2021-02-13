المعاهد الأزهرية: ملتزمون بقرارات لجنة أزمة كورونا

أكد مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية أن القطاع ملتزم بالقرارات التي أعلنتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بشأن الامتحانات واستئناف الفصل الدراسي الثاني.وقال المصدر ذاته إن الأزهر سيعلن عن تفاصيل مواعيد الامتحانات الخاصة بالمعاهد الأزهرية خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والشيخ صلاح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.وأكد أن القطاع انتهى خلال الفترة الماضية من إعداد خطة متكاملة لإجراء الامتحانات من خلال تأمين اللجان وتحصين الطلاب ضد كورونا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة.كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وافقت، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.