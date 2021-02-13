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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: تصنيع اللقاح الروسي لكورونا محليا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:54 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، اليوم السبت، أن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) سيتم تصنيعه بالشراكة مع روسيا لتصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك v"، موضحا أن الإنتاج سيكون حصريا من قبل الشركة الحكومية للصناعات الصيدلانية "صيدال".

وقال بن باحمد في تصريحات له اليوم السبت، إن "صندوق الاستثمار الروسي الذي يستغل تسويق اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المطور من قبل المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية (غاماليا) حدد منذ ثلاثة اشهر بعض البلدان التي تمتلك القدرات لإنتاج هذا اللقاح من بينها الجزائر بالنسبة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن الطلب العالمي على اللقاحات في تزايد ما يدفع البلدان المصنعة له لإنتاجه في بلدان اخرى للاستجابة للطلب العالمي".

وأضاف: "قمنا نحن من جهتنا منذ عشرة أيام بالرد الإيجابي على هذا الاختيار"، موضحا أن هذا القرار تم بعد العديد من المشاورات بين وزارة الصناعة الصيدلانية والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية وخبراء من روسيا ممثلين عن صندوق الاستثمار الروسي ومعهد غاماليا تم على إثرها تزويد الجزائر بأرضية تقنية تتضمن المعطيات التقنية اللازمة لصناعة اللقاح والتي هي حاليا قيد الدراسة بين الخبراء الجزائريين ونظرائهم الروس لتحديد مراحل الإنتاج والإمكانيات المادية والبشرية التي يجب وضعها للانطلاق في عملية الإنتاج المحلي للقاح.

وأشار إلى أن الشراكة ستكون بين صندوق الاستثمار الروسي العمومي والمجمع الصيدلاني العمومي "صيدال" الذي اختير حصريا لإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي يملكها، موضحا أن مجمع "صيدال" الوطني لديه قدرات إنتاج اللقاح انطلاقا من المادة الخام التي سيوفرها الجانب الروسي، مضيفا أن هدف الجانبين هو انتاج المادة الخام كذلك في الجزائر ما يجعل منه منتج مصنع محليا بنسبة 100%.

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