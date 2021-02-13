إنشاء أول مركز لخدمة المواطنين في زاوية العوامة ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس حسين السنيني، منسق مبادرة "حياة كريمة" بمطروح، إنه سيتم إنشاء أول مركز لخدمة المواطنين في قرية زاوية العوامة المدرجة في المبادرة.وأوضح لـ"الدستور" أنه يعد أول مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين لقرية على مستوى المحافظة، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة كتوصيل المرافق ورخص المحال التجارية والحصول على وحدة سكنية وأعمدة إنارة، بالإضافة إلى الحصول على قروض من مشروعك أو صندوق الخدمة والآبار وتسديد الأقساط والشكاوي.وأكد أن ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مبنى موحد لتقديم الخدمات في القرى وتطويره بما يتناسب مع الخدمات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والمحافظة لإجراء المعاينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.